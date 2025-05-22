Как изменится ситуация в секторе гривневых депозитов

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отмечает, что ставки останутся стабильными и в зависимости от срока размещения средств составят в среднем от 13% до 14,5% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка В течение апреля-мая наиболее популярными будут вклады на 6 – 9 месяцев, средние ставки по которым являются самыми высокими – 13,5 – 14,5% годовых.

Банкир также говорит, что активность граждан может быть изменчивой и зависеть от ряда "военных" и экономических факторов, среди которых следует выделить следующие:

продвижение на пути завершения войны (по крайней мере завершение активной фазы боевых действий);

прочность гривны;

общая ситуация на валютном рынке (стабильные курсовые показатели позволяют гражданам более благосклонно относиться к гривне и размещать средства на депозитах);

общая ситуация в экономике.

Обратите внимание! Как говорит Замотаев, можно предположить, что по итогам мая прирост новых вкладчиков может быть на уровне 2 – 3%.

Несмотря на достаточно выгодные условия для размещения средств, активность граждан является достаточно сдержанной, что может свидетельствовать о том, что еще в конце 2024 года большинство свободных денег могло быть конвертировано в иностранную валюту от вполне естественного желания сохранить средства от обесценивания,

– говорит Замотаев.

Вместе с тем, инфляционный пик в стране уже достигнут, а согласно прогнозам инфляция медленно начнет снижаться: по расчетам чиновников в конце текущего года она не превысит 8 – 9% в годовом измерении.

Заметьте! Вероятно, именно в июне количество новых вкладчиков увеличится.