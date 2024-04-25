Что происходит с уровнем инфляции в Украине

Потребительская инфляция замедлилась до 3,2% годовых в марте и была ниже прогноза. В НБУ рассказали, что этому поспособствовала теплая зимняя погода, увеличение запасов сырой пищи и уменьшению расходов бизнеса на энергию, передает 24 Канал.

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Что касается базовой инфляции, то она тоже замедлялась: до 4,2% чему способствовали эффекты от удешевления сырых продовольственных товаров на обработанные продукты питания и некоторые услуги.

Каким будет уровень инфляции дальше НБУ улучшил прогноз инфляции – с 8,6% до 8,2% на 2024 год. Регулятор ожидает ее закрепления в целевом диапазоне 5% ± 1 процентный пункт в течение следующих лет. этому будет способствовать постепенная нормализация условий для функционирования экономики; ослабление внешнего инфляционного давления.

Также НБУ ожидает, что в конце 2025 года инфляция замедлится до 6%, а по итогам 2026 года – до 5%.

Важно! В НБУ добавили, что сохраняется вероятность реализации и ряда положительных сценариев, связанных, в частности, с дальнейшим расширением экспортных возможностей, передачей Украине средств от обездвиженных российских активов, ускорением евроинтеграционных процессов, реализацией масштабной программы восстановления Украины.