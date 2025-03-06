Саме час: на який термін потрібно класти гроші на депозит зараз, аби отримати прибуток

Після зміни облікової ставки та відповідної "дзеркальної" корекції ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі якої формується дохідність гривневих депозитів, настає новий "спонукальний" період. Таким чином банки будуть приваблювати потенційних вкладників.

Що відбуватиметься у секторі депозитів

Банкір Дмитро Замотає у розмові з 24 Каналом каже, що, на його погляд, незабаром на ринку спостерігатиметься істотне покращення умов розміщення коштів.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Очікується, що у найближчі 2 – 3 тижні комбанки масово збільшать ставки за всіма гривневими депозитними програмами в середньому на 0,5 – 1 відсоткові пункти.

Замотаєв каже, що, якщо економічні прогнози справдяться, з другого півріччя інфляція почне поволі спадати до рівня 8 – 9%. Відповідно, регулятор може вдатися до "зворотної" корекції облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами.

Інакше кажучи, не можна виключати, що у другому півріччі ставки за депозитами можуть знизитися до рівня 11 – 14% річних, а наприкінці року вони можуть бути подібними до ставок 2024 року – від 9 – 10% (ультракороткі вклади) до 13% річних (довготривалі вклади),

– наголошує Замотаєв.

Тобто можемо припустити, що у найближчі тижні будуть зафіксовані найвищі з 2023 року ставки за гривневими вкладами.

Як зміниться дохідність за гривневими вкладами

Ставки за депозитами в середині березня будуть такі:

ультракороткі депозити терміном 3 – 6 місяців – в середньому до 11,5 – 12% річних;

терміном 6 – 9 місяців – середня дохідність складе 15 – 16% річних;

від 9 до 12 місяців середні ставки будуть на рівні 12,5 – 13% річних;

від 1 року – середній дохід за вкладами очікується на рівні 15 – 16% річних.

Таким чином, з початку року це вже буде другий "піковий" період, коли дохідність за гривневими вкладами суттєво зросте, що може позитивно вплинути на наміри громадян розміщувати кошти на депозитах.

На мій погляд, депозити терміном від 6 до 9 місяців. можуть стати ідеальними для вкладників, що мають на меті передусім зберегти кошти від знецінення. А "ефективна" сума для таких депозитів може стати від 10 до 50 тисяч гривень, по суті, це "інфляційна індексація",

– наголошує банкір.

Як каже Замотаєв, при розміщенні коштів на суму понад 100 тисяч гривень потенційних вкладників можуть зацікавити вклади терміном від 1 року до 2,5 років. Річ у тім, що ставки за річними вкладами не лише перекривають можливі інфляційні "кульбіти" та враховують податкове навантаження, а також дають змогу отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%.