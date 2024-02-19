Гривневі збереження: чому українці стали частіше обирати національну валюту

З початку повномасштабного вторгнення НБУ активно укріплює національну валюту. Завдяки цьому, українці почали частіше обирати гривню для вкладень.

Наскільки зросла кількість гривневих депозитів

У НБУ підрахували, що за 2023 рік кількість гривневих депозитів зросла на 20,5%. У 2024 році ця тенденція продовжується.

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Андрій Пишний Голова Національного банку Увесь рік тривало зростання гривневих коштів фізичних осіб на рахунках банків: на 7,3% за квартал та на 20,5% за рік. Річний темп приросту роздрібних строкових депозитів став рекордним за понад десятиліття – 37,2%.

Пишний зауважує, що на початку 2024 року відбувся сезонний відтік коштів. Однак, у лютому ситуація нормалізувалась.

Відзначу, що рівень доларизації депозитів знижувався шостий квартал поспіль (до 31,5%) за рахунок активнішого приросту гривневих коштів,

– уточнює банкір

Як змінились ставки за депозитами

Попри інфляцію, ставки за гривневими депозитами дозволяють зберігати вкладення у національній валюті від знецінення. Пишний наголосив, що кредитоспроможний попит зростає, а банки, своєю чергою, мають можливість його задовільнити.

Ринкові ставки за гривневими кредитами бізнесу знизилися за рік на 2,3 відсоткові пункти (до 17,7% річних). Найпомітніше – за кредитами МСП. Подібна динаміка спостерігалась і за кредитами фізособам – вартість за новими угодами знизилась на 2,5 відсоткові пункти. за рік,

– розповів банкір

Обсяги гривневих кредитів МСП зростали значними темпами. Зараз їхня частка у кредитному портфелі бізнесу у національній валюті складає 57%.