Куди українці найбільше задонатили

У 2023 році лідером серед благодійних організацій виявилася United 24, саме вона зібрала 2/3 усієї суми за рік – 12,07 мільярда гривень. Пік донатів припав на грудень минулого року — 3,55 мільярда гривень або ж 29%.

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United 24 працює в таких напрямках:

потреби ЗСУ — 10,81 мільярда гривень (90%);

охорона здоров’я — 0,76 мільярда гривень (6%);

відновлення зруйнованого майна та інфраструктури — 0,25 мільярда гривень (2%);

гуманітарне розмінування — 0,13 мільярда гривень (1%);

потреби освіти та науки — 0,12 мільярда гривень (1%).

Повернись живим зібрав 20% від усіх накопичень за рік у грудні — 0,9 мільярда гривень. Натомість частка фонду від усіх зібраних грошей разом з колегами становить 24% — 4,53 мільярда гривень.

Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули – 2,14 мільярда гривень торік, з яких найбільше надійшло у жовтні — 0,31 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Ймовірно сума донатів скоротилася майже вдвічі, тому що люди почали надсилати кошти нещодавно мобілізованим знайомим.

Збір від 24 Каналу

Для хлопців з 24 бригади імені Короля Данила потрібен пікап з кузовом, щоб вміщав службовців і бк. У планах купити VW T6 зі Скандинавії.

Вони одними з перших поїхали на війну. Звільняли Красний Лиман, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, повертали окуповані ворогом землі на півдні України. Героїчно тримали оборону Попасної, Золотого, Соледару та Бахмуту. Їх брали в оточення, накривали фосфором та крили артою,

– розповідають про бійців.

Мета – зібрати 400 000 гривень, перегнати пікап в Україну, обладнати його антидроновим захистом і передати хлопцям.

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