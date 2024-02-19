Куда украинцы больше всего задонатили
В 2023 году лидером среди благотворительных организаций оказалась United 24, именно она собрала 2/3 всей суммы за год – 12,07 миллиарда гривен. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года - 3,55 миллиарда гривен или 29%.
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United 24 работает в таких направлениях:
- потребности ВСУ – 10,81 миллиарда гривен (90%);
- здравоохранение – 0,76 миллиарда гривен (6%);
- восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры – 0,25 миллиарда гривен (2%);
- гуманитарное разминирование – 0,13 миллиарда гривен (1%);
- потребности образования и науки – 0,12 миллиарда гривен (1%).
Вернись живым собрал 20% от всех накоплений за год в декабре - 0,9 миллиарда гривен. Зато доля фонда от всех собранных денег вместе с коллегами составляет 24% - 4,53 миллиарда гривен.
Всего 11% от всей накопленной суммы приходится на Фонд Притулы – 2,14 миллиарда гривен в прошлом году, из которых больше всего поступило в октябре - 0,31 миллиарда гривен.
Сбор от 24 Канала
Для ребят из 24 бригады имени Короля Даниила нужен пикап с кузовом, чтобы вмещал служащих и бк. В планах купить VW T6 из Скандинавии.
Они одними из первых поехали на войну. Освобождали Красный Лиман, Северодонецк и Лисичанск, возвращали оккупированные врагом земли на юге Украины. Героически держали оборону Попасной, Золотого, Соледара и Бахмута. Их брали в окружение, накрывали фосфором и крыли артой,
– рассказывают о бойцах.
Цель – собрать 400 000 гривен, перегнать пикап в Украину, оборудовать его антидроновой защитой и передать ребятам.
Реквизиты:
- Приватбанк – 5169 3351 0133 8081
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