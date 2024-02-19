Куда украинцы больше всего задонатили

В 2023 году лидером среди благотворительных организаций оказалась United 24, именно она собрала 2/3 всей суммы за год – 12,07 миллиарда гривен. Пик донатов пришелся на декабрь прошлого года - 3,55 миллиарда гривен или 29%.

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United 24 работает в таких направлениях:

потребности ВСУ – 10,81 миллиарда гривен (90%);

здравоохранение – 0,76 миллиарда гривен (6%);

восстановление разрушенного имущества и инфраструктуры – 0,25 миллиарда гривен (2%);

гуманитарное разминирование – 0,13 миллиарда гривен (1%);

потребности образования и науки – 0,12 миллиарда гривен (1%).

Вернись живым собрал 20% от всех накоплений за год в декабре - 0,9 миллиарда гривен. Зато доля фонда от всех собранных денег вместе с коллегами составляет 24% - 4,53 миллиарда гривен.

Всего 11% от всей накопленной суммы приходится на Фонд Притулы – 2,14 миллиарда гривен в прошлом году, из которых больше всего поступило в октябре - 0,31 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Вероятно сумма донатов сократилась почти вдвое, потому что люди начали присылать средства недавно мобилизованным знакомым.

Сбор от 24 Канала

Для ребят из 24 бригады имени Короля Даниила нужен пикап с кузовом, чтобы вмещал служащих и бк. В планах купить VW T6 из Скандинавии.

Они одними из первых поехали на войну. Освобождали Красный Лиман, Северодонецк и Лисичанск, возвращали оккупированные врагом земли на юге Украины. Героически держали оборону Попасной, Золотого, Соледара и Бахмута. Их брали в окружение, накрывали фосфором и крыли артой,

– рассказывают о бойцах.

Цель – собрать 400 000 гривен, перегнать пикап в Украину, оборудовать его антидроновой защитой и передать ребятам.

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