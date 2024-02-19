Что изменится для ВПЛ

Выплаты для переселенцев предоставляются наиболее уязвимым категориям граждан. Средства предоставляются на 6 месяцев, затем происходит пересмотр получателей помощи.

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С 1 марта произойдут изменения. Автоматически продолжат получать средства:

пенсионеры, которые по состоянию на 1 января 2024 года, имеют пенсию меньше 9 444 гривен;

сироты и дети лишенные родительской опеки, моложе 23 лет;

лицам с инвалидностью I и II группы и детям с инвалидностью (или тяжелой болезнью) до 18 лет.

Кто может продолжить себе выплаты

Некоторые граждане могут продолжить себе выплаты, подав специальное заявление. Речь идет о:

малолетнем ребенке, который осуществил перемещение без законного представителя;

беременной после 30 недели беременности, или 27 недели, при условии, что женщина относится к I – IV категорий лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС;

лицо, которое потеряло трудоспособность и при этом не имеет пенсионных выплат.

Также поддержку окажут семьям с детьми. Эта опция доступна, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 гривны и соответствует следующим требованиям: