Что изменится для ВПЛ
Выплаты для переселенцев предоставляются наиболее уязвимым категориям граждан. Средства предоставляются на 6 месяцев, затем происходит пересмотр получателей помощи.
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С 1 марта произойдут изменения. Автоматически продолжат получать средства:
- пенсионеры, которые по состоянию на 1 января 2024 года, имеют пенсию меньше 9 444 гривен;
- сироты и дети лишенные родительской опеки, моложе 23 лет;
- лицам с инвалидностью I и II группы и детям с инвалидностью (или тяжелой болезнью) до 18 лет.
Кто может продолжить себе выплаты
Некоторые граждане могут продолжить себе выплаты, подав специальное заявление. Речь идет о:
- малолетнем ребенке, который осуществил перемещение без законного представителя;
- беременной после 30 недели беременности, или 27 недели, при условии, что женщина относится к I – IV категорий лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС;
- лицо, которое потеряло трудоспособность и при этом не имеет пенсионных выплат.
Также поддержку окажут семьям с детьми. Эта опция доступна, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 гривны и соответствует следующим требованиям:
- трудоспособные лица не работают и должны ухаживать за ребенком до 14 лет;
- семьи, где воспитываются более 3 детей до 18 лет и все они проживают в семье.