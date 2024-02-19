Що зміниться для ВПО

Виплати для переселенців надаються найбільш вразливим категоріям громадянам. Кошти надаються на 6 місяців, потім відбувається перегляд отримувачів допомоги.

Читайте також Проблеми росіян у ОАЕ: яке рішення прийняли еміратські банки

З 1 березня відбудуться зміни. Автоматично продовжать отримувати кошти:

пенсіонери, які станом на 1 січня 2024 року, мають пенсію меншу за 9 444 гривні;

сироти та діти позбавлені батьківського піклування, молодше 23 років;

особам з інвалідністю I та II групи та дітям з інвалідністю (чи тяжкою хворобою) до 18 років.

Хто може продовжити собі виплати

Деякі громадяни можуть продовжити собі виплати, подавши спеціальну заяву. Йдеться про:

малолітню дитину, що здійснила переміщення без законного представника;

вагітну після 30 тижня вагітності, або ж 27 тижня, за умови, що жінка відноситься до I – IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС;

особу, яка втратила працездатність і при цьому не має пенсійних виплат.

Також підтримку нададуть родинам з дітьми. Ця опція доступна, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 9 444 гривні і відповідає таким вимогам: