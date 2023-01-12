"Долар по 50 – це панічний прогноз": чому з гривнею все буде добре

Завдяки міжнародній підтримці українська економіка змогла витримати удар війни, а національна валюта гідно пройшла цей рік. До того ж дві третини надходжень держбюджет отримав платників податків та мит.

Отож деякі прогнози щодо падіння гривні є панічними. Про це розповів народний депутат та член парламентського Комітету з питань економічного розвитку Олександр Маріковський.

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За словами нардепа, Україна наразі має достатньо інструментів для підтримки економіки.

Україна продемонструвала, що має гарні інструментарії, які дозволили "вирулювати" з рецесії, спричиненої кризою через агресію Російської Федерації проти нашої держави. Зокрема, це випуск військових облігацій, які були реалізовані на суму понад 200 мільярди гривень,

– зазначив нардеп.

Попри послаблення курсу, гривня пройшла цей рік успішно. Національна валюта не так сильноа девальвувала, як передбачалося на початку року.

У нас зараз курс притомний, порівняно з тою ситуацією, у якій перебуває країна. Що стосується цього року, то є консенсус-прогноз від експертів, які сходяться в оцінках, що українська гривня буде триматися на рівні 41 гривні за долар. При цьому уряд встановив середню планку на рівні 42 гривні за долар,

– повідомив політик.

Тому прогнози економістів, що долар буде по 50 гривень і вище, не є необґрунтованими. Вони навпаки можуть погіршити ситуацію, створивши ажіотаж.

Уряд, Збройні сили й уся Україна доводять, що підстав для паніки немає, оскільки наша держава серйозно захищається на всіх фронтах, і міжнародна підтримка, яка зараз нам надходить, дозволяє нам оперувати грошима так, щоб утримувати гривню на нинішньому рівні,

– підсумував народний депутат.

Яким буде курс гривні наступного року

За прогнозом, який використовувався при розрахунках держбюджету, офіційний середньорічний курс становитиме 42 гривні. До кінця наступного року закладено підвищення до 45,3 – 45,4 гривні. Однак, це не означає, що у реальності курс обов'язково послабшає, зазначає економіст Олег Пендзин.

У 2022 році в України не було іншого варіанту, як друкувати гроші, адже на початку повномасштабного вторгнення ми не мали своєчасної повноцінної підтримки, яку обіцяли партнери. Нацбанк був змушений "підпирати" бюджет. Наступного року є надія, що курс буде міцніший, аніж спрогнозовані цифри,

– вважає економічний експерт.

Наразі курс гривні є замороженим і залежить від подальшої політики Нацбанку. За словами члена ради НБУ Василя Фурмана, наразі регулятор не бачить підстав для підвищення або відмови від фіксованого курсу.