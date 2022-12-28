Чого чекати від курсу гривні

Про це 24 каналу розказав економіст та член ради НБУ Василь Фурман. Він наголосив, що зараз в Україні діє два курси. Перший – фіксований курс Нацбанку для безготівкових операцій, який залишається на рівні 36,6 гривні за долар.

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За словами Фурмана, на даному етапі Нацбанк не бачить підстав для його зміни, підвищення чи відмови від фіксованого курсу, оскільки під час війни фіксований курс має значно більше переваг, ніж плаваючий обмінний курс.

Утім, з готівковим курсом – тим, який ми бачимо в обмінниках – все трохи складніше. Зараз він складає орієнтовно 40 гривень за долар – десь більше, десь менше. Прогнози міжнародних та вітчизняних фінансових організацій, економічних експертів говорять про те, в короткостроковій перспективі на 3 – 6 місяців курс гривні, якщо і буде коливатися, то незначно.

Що впливає на курс гривні

Усе залежатиме від деяких показників, які впливають на готівковий ринок та на курс української гривні. Перший з них – золото-валютні резерви НБУ, які сьогодні нараховують близько 28 мільярдів доларів. До слова, це навіть трохи більшими, ніж було на початку повномасштабної війни.

Другий фактор – це значна міжнародна фінансова допомога, яку сьогодні отримує наша держава. Якщо, за підрахунками Фурмана, цього року ми отримаємо трохи більше ніж 30 мільярдів доларів, то наступного року ця цифра буде ще більшою.

Економіст зауважив, що дуже хотілося б, аби ця допомога була також ритмічною, бо від цього залежить третій фактор – участь центрального банку, тобто НБУ, у фінансуванні бюджетних видатків. Чим меншою вона буде – тим краще для української гривні.

Фурман пояснив, що вже була заява від Мінфіну щодо того, що наступного року Нацбанк не братиме участі в монетизації бюджету. Це стало можливим завдяки тому, що була проведена велика робота вищого політичного керівництва держави у комунікації з різними державами та міжнародними фінансовими організаціями.

Сюди ж потрібно додати, що були й успішні переговори делегації Національного банку України з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні. Відтак, існує домовленість щодо моніторингової програми.

"Вона (ця програма – 24 канал) короткострокова і я дуже надіюся, що в наступному році ми зможемо затвердити нову програму розширеного фінансування з МВФ. Для нашої держави це значний плюс", – наголосив Фурман.

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Він додав, що також на курс української гривні вливає те, що Мінфін починає підіймати ставки дохідності з облігацій внутрішньодержавної позики – за 2-річними облігаціями вони досягають 19,5 відсотків. Завдяки цьому починає працювати так званий трансмісійний механізм, коли за обліковою ставкою починають підійматися й відсоткові ставки за державними цінними паперами, за депозитами.

Тобто у громадян України є альтернатива для застосування коштів. Вони думають – купувати долар чи все-таки купити облігації внутрішньодержавної позики та заробити умовно 20 відсотків. І справді дуже багато українців обирають купити облігації.

Я вважаю, що в короткостроковій перспективі ця стабільність на валютному ринку, яка є, буде зберігатися. Я думаю, що НБУ і надалі буде вживати максим заходів, щоб зберегти купівельну стабільність нашої національної валюти,

– підсумував Фурман.

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