Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 28 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривень (+10 копійок проти 27 грудня), а купити за 40,70 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 42 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 42,70 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,80 гривні (-53 копійки), а продають – за 40,75 гривні (-9 копійок), за даними finance.ua.

(-53 копійки), а продають – за (-9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42 гривні (-22 копійки), а продаж – 42,75 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,39 гривні (-16 копійок), а продаж – 40,60 гривні (-15 копійок).

(-16 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують по 42,33 гривні (-7 копійок), а продають за 42,60 гривні (-10 копійок).

До теми Яким буде курс долара в останній тиждень 2022 року

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, що тренд на послаблення гривні зберігатиметься цього тижня через:

сконцентровані виплати зарплат українцям в останні дні року,

зростання споживчих настроїв серед населення.