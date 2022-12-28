Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 28 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривень (+10 копійок проти 27 грудня), а купити за 40,70 гривні (без змін).
Актуально Курс долара у 2023 році: що може врятувати гривню і чи збудеться прогноз про 50 гривень
- Готівкове євро банки купують за 42 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 42,70 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,80 гривні (-53 копійки), а продають – за 40,75 гривні (-9 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42 гривні (-22 копійки), а продаж – 42,75 гривні (-11 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,39 гривні (-16 копійок), а продаж – 40,60 гривні (-15 копійок).
- Євро купують по 42,33 гривні (-7 копійок), а продають за 42,60 гривні (-10 копійок).
До теми Яким буде курс долара в останній тиждень 2022 року
Яким буде курс цього тижня
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, що тренд на послаблення гривні зберігатиметься цього тижня через:
- сконцентровані виплати зарплат українцям в останні дні року,
- зростання споживчих настроїв серед населення.
На мою думку, протягом останнього тижня року вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 40,20 – 41,20 гривні за долар.