Курс валют в банках

За данным "Минфина", 28 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривен (+10 копеек против 27 декабря), а купить за 40,70 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 42 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 42,70 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,80 гривны (-53 копейки), а продают – за 40,75 гривны (-9 копеек), по данным finance.ua.

(-53 копейки), а продают – за (-9 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42 гривны (-22 копейки), а продажа – 42,75 гривны (-11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,39 гривны (-16 копеек), а продажа – 40,60 гривны (-15 копеек).

(-16 копеек), а продажа – (-15 копеек). Евро покупают по 42,33 гривны (-7 копеек), а продают за 42,60 гривны (-10 копеек).

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Каким будет курс этой недели

Банкирша Анна Золотько, в комментарии 24 каналу, рассказала, что тренд на ослабление гривны будет сохраняться на этой неделе из-за:

сконцентрированы выплаты зарплат украинцам в последние дни года,

рост потребительских настроений у населения.