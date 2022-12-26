Протягом двох місяців осені, а також у грудні вартість долара тримається близько позначки 40,5 гривні. При цьому майже щодня відбуваються коливання курсу, які, за словами експертів, є цілком очікуваними під час війни.

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Яким буде курс долара у 2023 році

Експерти очікують, що до кінця року і в перший тиждень нового року валютні тренди залишаться такими ж. Тобто, суттєвих змін на валютному ринку не буде. У період з січня по лютий, за словами банкіра Германа Марченко, коридор валютного курсу може стати трохи ширшим: від 40 гривні до 42 гривні.

Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Передбачити все неможливо, особливе те, що може статися зненацька та вплинути на кон’юнктуру ринку. Проте можливі коливання курсу впродовж 2 перших місяців року навряд чи перевищать 3%,

Загалом же у 2023 році головним орієнтиром може стати закладений у Держбюджеті курс на рівні 42-45 гривні, зростання ВВП на рівні 3%, а також інфляційний прогноз до 25% за підсумками року. Проте, це лише орієнтири, які багато в чому залежатимуть від низки факторів. Основні з них:

"динаміка війни" (успіхи ЗСУ, деокупація та реінтеграція деокупованих територій),

"наслідки війни" (масштаб економічних втрат, плани з відновлення об’єктів інфраструктури),

виконання Держбюджету України: збалансування видатків та доходів та своєчасні бюджетні виплати,

обсяг та безперервність макроекономічної допомоги від ЄС, США та світових фінансових організацій,

проведення структурних та ефективних реформ всередині країни, враховуючи відшкодування громадянам заподіяної шкоди внаслідок війни,

подолання або суттєве скорочення рівня безробіття, створення сприятливих умов на ринку праці та поступове зростання доходів громадян,

розвиток банківської сфери, політика НБУ із розвитку депозитних та кредитних програм, розміру облікової ставки та формування офіційного курсу валют.

Звісно, що ці фактори і їхній вплив — це майбутнє підґрунтя для валютного ринку. Але в умовах тривалої війни та її непрогнозованості, ситуація може змінюватися та коригуватися. І поки найбільш реальний часовий проміжок для більш-менш обґрунтованих прогнозів становить 1,5-2 місяці,

– зазначає Герман Марченко.

Тому, за словами експерта, принаймні до березня 2023 року на валютному ринку зберігатиметься курсова стабільність.

Міжнародна допомога від партнерів

Хорошою новиною для гривні є те, що країни ЄС та США уже анонсували щонайменше 32 мільярди євро макрофінансової допомоги у 2023 році. За словами банкірки Анни Золотько, ця допомога значною мірою розв'яже питання дефіциту бюджету, а темпи емісії гривні Національним банком мають скоротитися у 2-3 рази.

Загалом дефіцит бюджету наступного року оцінюють в 38-39 мільярдів доларів. Нацбанку не доведеться друкувати гроші, якщо Україна отримає повну суму допомоги.

Велика грошова маса на депозитах українців

Анна Золотько також зазначає, що для курсу існує потенційна небезпека. Цього року НБУ провів загальну емісію на суму 400 мільярдів гривень. Проте цей процес майже не мав впливу на інфляцію, оскільки паралельно з цим Національний банк абсорбував з ринку вільну ліквідність на понад 442 мільярди гривень через розміщення її у депозитних сертифікатах.

Зараз ці кошти зараз фактично виведені з економіки. Але будь-якої миті можуть повернутися в неї, спровокувавши інфляційні стрибок та зростання курсу долара. Щоправда, перебільшувати цей ризик теж не варто. По-перше, миттєво потрапити в економіку такий обсяг грошей не може. По-друге, Національний банк абсолютно точно буде робити кроки, для мінімізації цього ризику. Монетарних інструментів для цього в нього більш ніж достатньо.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку З точки зору теорії паритету купівельної спроможності, та з огляду на прогнозовану інфляцію в США та Україні, наступного року гривня мала б здешевшати на 20-23% відносно офіційного курсу. Тобто до рівня 44,4-45,5 гривні за долар. Хоча навіть такий прогноз слід співвідносити до загальної ситуації та ймовірних різких, абсолютно непрогнозованих змін, які ще називають "чорними лебедями".

На думку економіста Олега Пендзина, спрогнозований Мінекономіки курс наприкінці 2023 року на рівні 45,3 – 45,4 гривні в реальності може бути набагато міцнішим.

Олег Пендзин Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин В України не було іншого варіанту на початку повномасштабного вторгнення, аніж друкувати гроші, адже ми не мали своєчасної повноцінної підтримки, яку обіцяли партнери. Саме цим була спричинена інфляція, яку ми бачимо. Якщо у наступному році партнери нададуть достатньо допомоги, то такої сильної девальвації гривні не буде

Що втримуватиме стабільність гривні взимку

Протягом зими 2022-2023, скоріше за все, збережуться теперішні тенденції. Вони захищають валютний ринок від потрясінь:

Природна інертність ринку, обумовлена балансом між попитом і пропозицією на готівкову валюту, розвиток нових конвертаційних депозитних програм тощо.

Очікувана допомога від іноземних партнерів (наприклад, 10 грудня ЄС узгодив суму допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 мільярди євро).

Громадська впевненість і віра у вдалі дії ЗСУ.

Довіра українців до банківської системи.

Зміцнення довіри громадян до гривні.

Що буде з гривнею, коли Україна переможе

Голова української розвідки Кирило Буданов та інші високопосадовці говорили про приблизне завершення війни влітку 2023 року. Втім, навіть якщо знати дату завершення війни, зробити чіткий валютний прогноз дуже складно. Ситуація залежатиме від масштабу руйнувань інфраструктури, кількості українців, що повернуться з-за кордону, розміру репарацій тощо.

Якщо припустити, що війна завершиться влітку, енергетична криза, що викликана ракетними обстрілами, буде майже подолана, ситуація на валютному ринку теоретично має залишатися стабільною,

– прогнозує Анна Золотько.

При цьому, за словами експертки, гривня може здешевшати, оскільки імпорт буде значно переважати експорт. При цьому різниця може скомпенсуватися припливом іноземних інвестицій.

Відновлення країни потребуватиме значних матеріальних ресурсів, яких не вистачатиме на внутрішньому ринку через підвищений попит та брак виробничих потужностей. Тобто відновлювальний процес супроводжуватиметься різким зростанням імпорту. Темпи росту експорту будуть значно нижчими у середньостроковій перспективі. Але від’ємне сальдо торговельного балансу компенсуватиметься припливом іноземного капіталу в країну: як у вигляді грантів та кредитів партнерів України, так і у вигляді інвестицій.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Я налаштована оптимістично та вірю, що після завершення війни та отримання гарантій миру інвестиційна привабливість України буде як ніколи високою. А отже цілком ймовірно, що платіжний баланс зрештою виявиться позитивним, хоча наразі про це казати дуже зарано. Приплив іноземних інвестицій стимулюватиме зміцнення гривні. Водночас з точку зору макроекономіки такий курсовий рух міг би значно нашкодити темпам економічного розвитку через уповільнення експорту та зниження інвестиційної привабливості.

Коли Нацбанк може відпустити фіксований курс

Готівковий курс долара напряму залежить від безготівкового. Наразі цей зв'язок працює здебільшого через запущені НБУ механізми купівлі іноземної валюти з розміщенням на депозитах. Але за умови валютної лібералізації та повернення режиму плавучого курсоутворення, він значно посилиться.

Дуже ймовірно, що наступного року ми забудемо про два-три паралельні курси, які стали зараз для нас звичним явищем. Але до моменту повернення НБУ до стратегії таргетування інфляції, чи бодай послаблень обмежень щодо купівлі безготівкової валюти приватними клієнтами, готівковий курс буде на 2-5 гривень вищим за офіційний, коливаючись у вказаному діапазоні,

– зазначає Анна Золотько.

Коли саме регулятор вирішить відпустити офіційний курс, невідомо. Проте поки економіка в країні нестабільна, цього, скоріше за все, не станеться.

Наразі передумов для такого кроку немає, як би ринок та експортери цього не хотіли. Через логістичні обмеження, падіння економіки та руйнування підприємств експорт не зможе швидко відновитися навіть після завершення війни. Зараз же про це й годі казати. В ідеалі, повернення до плавучого курсу мало б відбутися після того, як попит та пропозиція на валютному ринку будуть близькі до балансу. Зараз це абсолютно неможливо та буде малоймовірним щонайменше у перші місяці після завершення війни,

– говорить банкірка

За її словами, це не означає, що Національний банк залишить фіксованим курс й після перемоги України. Повернення до плавучого курсоутворення можливе і до завершення війни, і трохи згодом. Спочатку загальна ситуація в країні має щонайменше стати прогнозованою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс гривні до кінця грудня та у перший місяць січня, ймовірно, залишиться стабільним.