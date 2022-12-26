В течение двух месяцев осени, а также в декабре, стоимость доллара держится около отметки 40,5 гривны. При этом почти каждый день происходят колебания курса, которые, по словам экспертов, вполне ожидаемы во время войны.

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Каким будет курс доллара в 2023 году

Эксперты ожидают, что до конца года и в первую неделю нового года валютные тренды останутся такими же. То есть существенных изменений на валютном рынке не будет. В период с января по февраль, по словам банкира Германа Марченко, коридор валютного курса может стать несколько шире: от 40 до 42 гривны.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Предугадать все невозможно, особенно то, что может произойти неожиданно и повлиять на конъюнктуру рынка. Однако возможные колебания курса в течение 2 первых месяцев года вряд ли превысят 3%,

В целом же в 2023 году главным ориентиром может стать заложенный в Госбюджете курс на уровне 42–45 гривен, рост ВВП на уровне 3%, а также инфляционный прогноз до 25% по итогам года. Однако это лишь ориентиры, которые во многом будут зависеть от ряда факторов. Основные из них:

"динамика войны" (успехи ВСУ, деоккупация и реинтеграция деоккупированных территорий),

"последствия войны" (масштаб экономических потерь, планы по восстановлению объектов инфраструктуры),

выполнение Госбюджета Украины: сбалансирование расходов и доходов и своевременные бюджетные выплаты,

объем и непрерывность макроэкономической помощи от ЕС, США и мировых финансовых организаций,

проведение структурных и эффективных реформ внутри страны, учитывая возмещение гражданам причиненного вреда в результате войны,

преодоление или существенное сокращение уровня безработицы, создание благоприятных условий на рынке труда и постепенный рост доходов граждан,

развитие банковской сферы, политика НБУ по развитию депозитных и кредитных программ, размера учетной ставки и формирование официального курса валют.

Конечно, эти факторы и их влияние – это будущая основа для валютного рынка. Но в условиях длительной войны и ее непрогнозируемости ситуация может изменяться и корректироваться. И пока наиболее реальный временной промежуток для более или менее обоснованных прогнозов составляет 1,5–2 месяца,

– отмечает Герман Марченко.

Поэтому, по словам эксперта, по крайней мере до марта 2023 года на валютном рынке будет сохраняться курсовая стабильность.

Международная помощь от партнеров

Хорошей новостью для гривны является то, что страны ЕС и США уже анонсировали минимум 32 миллиарда евро макрофинансовой помощи в 2023 году. По словам банкира Анны Золотько, эта помощь в значительной степени решит вопрос дефицита бюджета, а темпы эмиссии гривны Национальным банком должны сократиться в 2–3 раза.

В целом дефицит бюджета в следующем году оценивается в 38–39 миллиардов долларов. Нацбанку не придется печатать деньги, если Украина получит полную сумму пособия.

Большая денежная масса на депозитах украинцев

Анна Золотько также отмечает, что для курса есть потенциальная опасность. В этом году НБУ провел всеобщую эмиссию на сумму 400 миллиардов гривен. Однако этот процесс почти не оказывал влияния на инфляцию, поскольку параллельно с этим Национальный банк абсорбировал с рынка свободную ликвидность более чем на 442 миллиарда гривен из-за размещения ее в депозитных сертификатах.

Сейчас эти средства фактически выведены из экономики. Но в любой момент могут вернуться в нее, спровоцировав инфляционный скачок и рост курса доллара. Правда, преувеличивать этот риск тоже не стоит. Во-первых, мгновенно попасть в экономику такой объем денег не может. Во-вторых, Национальный банк совершенно точно будет делать шаги для минимизации этого риска. Монетарных инструментов для этого у него предостаточно.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка С точки зрения теории паритета покупательной способности, и учитывая прогнозируемую инфляцию в США и Украине, в следующем году гривна должна была бы стать дешевле на 20–23% по отношению к официальному курсу. То есть, до уровня 44,4–45,5 гривны за доллар. Хотя даже такой прогноз следует соотносить к общей ситуации и вероятным резким, абсолютно непрогнозируемым изменениям, которые еще называют "черными лебедями".

По мнению экономиста Олега Пендзина, спрогнозированный Минэкономики курс в конце 2023 года на уровне 45,3–45,4 гривны в реальности может быть намного прочнее.

Олег Пендзин Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин У Украины не было другого варианта в начале полномасштабного вторжения, чем печатать деньги, ведь у нас не было своевременной полноценной поддержки, которую обещали партнеры. Именно этим была вызвана инфляция, которую мы видим. Если в следующем году партнеры окажут достаточно помощи, то такой сильной девальвации гривны не будет

Что будет удерживать стабильность гривны зимой

В течение зимы 2022–2023, скорее всего, сохранятся нынешние тенденции. Они защищают валютный рынок от потрясений:

Естественная инертность рынка, обусловленная балансом между спросом и предложением на наличную валюту, развитие новых конвертационных депозитных программ.

Ожидаемая помощь от иностранных партнеров (например, 10 декабря ЕС согласовал сумму помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро).

Общественная уверенность и вера в удачные действия ВСУ.

Доверие украинцев к банковской системе.

Укрепление доверия граждан к гривне.

Что будет с гривной, когда Украина победит

Глава украинской разведки Кирилл Буданов и другие чиновники говорили о приблизительном завершении войны летом 2023 года. Впрочем, даже если знать дату завершения войны, сделать четкий валютный прогноз очень сложно. Ситуация будет зависеть от масштаба разрушений инфраструктуры, количества украинцев, которые вернутся из-за границы, размера репараций и т.д.

Если предположить, что война завершится летом, энергетический кризис, вызванный ракетными обстрелами, будет почти преодолен, ситуация на валютном рынке теоретически должна оставаться стабильной.

– прогнозирует Анна Золотько.

При этом, по словам эксперта, гривна может подешеветь, поскольку импорт будет значительно преобладать на экспорт. При этом разница может компенсироваться притоком иностранных инвестиций.

Восстановление страны потребует значительных материальных ресурсов, которых не будет хватать на внутреннем рынке из-за повышенного спроса и нехватки производственных мощностей. То есть, восстановительный процесс будет сопровождаться резким ростом импорта. Темпы роста экспорта будут значительно ниже среднесрочной перспективы. Но отрицательное сальдо торгового баланса будет компенсироваться притоком иностранного капитала в страну как в виде грантов и кредитов партнеров Украины, так и в виде инвестиций.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Я настроена оптимистично и верю, что после завершения войны и получения гарантий мира инвестиционная привлекательность Украины будет как никогда высока. А значит, вполне вероятно, что платежный баланс в конечном итоге окажется положительным, хотя пока об этом говорить слишком рано. Приток иностранных инвестиций будет стимулировать укрепление гривны. В то же время с точки зрения макроэкономики такое курсовое движение могло бы значительно навредить темпам экономического развития из-за замедления экспорта и снижения инвестиционной привлекательности.

Когда Нацбанк может отпустить фиксированный курс

Наличный курс доллара напрямую зависит от безналичного. В настоящее время эта связь работает в основном из-за запущенных НБУ механизмов покупки иностранной валюты с размещением на депозитах. Но при условии валютной либерализации и возвращения режима плавающего курсообразования он значительно усилится.

Очень вероятно, что в следующем году мы забудем два-три параллельных курса, которые стали сейчас для нас привычным явлением. Но к моменту возвращения НБУ к стратегии таргетирования инфляции или хотя бы ослаблений ограничений по покупке безналичной валюты частными клиентами, наличный курс будет на 2–5 гривен выше официального, колеблясь в указанном диапазоне,

– отмечает Анна Золотько.

Когда именно регулятор решит отпустить официальный курс, неизвестно. Однако пока экономика в стране нестабильна, этого, скорее всего, не произойдет.

Пока предпосылок для такого шага нет, как бы рынок и экспортеры этого не хотели. Из-за логистических ограничений, падения экономики и разрушения предприятий экспорт не сможет быстро восстановиться даже после окончания войны. Сейчас же об этом и говорить нечего. В идеале, возвращение к плавающему курсу должно было состояться после того, как спрос и предложение на валютном рынке будут близки к балансу. Сейчас это абсолютно невозможно и будет маловероятным по меньшей мере в первые месяцы после войны.

– говорит банкир.

По ее словам, это не значит, что Национальный банк оставит фиксированным курс и после победы Украины. Возвращение к плавающему курсообразованию возможно и до завершения войны, и чуть позже. Первоначально общая ситуация в стране должна по меньшей мере стать прогнозируемой.

Напомним, раньше мы сообщали, что курс гривны до конца декабря и в первый месяц января, вероятно, останется стабильным.