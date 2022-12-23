Каким будет курс с 23 декабря по 7 января

По прогнозам банкира Германа Марченко, до конца года и первой недели января можно рассчитывать на то, что курс останется стабильным. Валютные тренды в этот период особо не изменятся.

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Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Максимальные возможные колебания не пересекут предел 0,5 гривны за 1 доллар (колебания в диапазоне 1% в сложных экономических и военных условиях вполне допустимы). Следовательно, курс вряд ли пересечет отметку в 42 гривны, а скорее будет оставаться в пределах 40-41 гривны.

Ситуация на валютном рынке до конца декабря и первой недели нового года будет опираться на несколько факторов. Основные из них:

стратегия Национального банка по удержанию баланса между спросом и предложением на наличную валюту

эффективность новых депозитных конвертационных программ, направленных на удовлетворение спроса преимущественно на наличный доллар;

уровень инфляции

Эксперт отмечает, что на валютные настроения может также повлиять уровень потребительских цен накануне праздников и ожидаемое снижение количества сделок по купле-продаже валюты в первую неделю нового года.

И не стоит забывать об опосредованном влиянии возможных ракетных ударов и их последствий,

– замечает Герман Марченко.

Пока едва ли не главным фактором является то, что НБУ в ближайшие 1,5-2 недели прогнозирует стабильность на валютном рынке.

Курс доллара сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 23 декабря наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 39,90 гривны (+10 копеек против 22 декабря), а купить за 40,37 гривны (+7 копеек).

Наличное евро банки покупают за 41,80 грн (+30 копеек), а продают в среднем за 42,40 грн (+8 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,02 гривны (+4 копейки), а продают – за 40,31 гривны (-6 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 41,94 гривны (-6 копеек), а продажа – 42,34 гривны (-11 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,17 гривны (-3 копейки), а продажа – 40,30 гривны (-5 копеек). Евро покупают по 42,10 гривны (-10 копеек), а продают по 42,32 гривны (-8 копеек).