Яким буде курс з 23 грудня по 7 січня

За прогнозами банкіра Германа Марченко, до кінця року та в перший тиждень січня можна розраховувати на те, що курс залишиться стабільним. Валютні тренди в цей період особливо не зміняться.

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Герман Марченко Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" Максимальні можливі коливання не перетнуть межу 0,5 гривні за 1 долар (коливання у діапазоні 1% у складних економічних і воєнних умовах цілком припустиме). Відтак, курс навряд чи перетне позначку в 42 гривні, а радше залишатиметься в межах 40-41 гривні.

Ситуація на валютному ринку до кінця грудня і в перший тиждень нового року спиратиметься на декілька факторів. Основні з них:

стратегія Національного банку України з утримання балансу між попитом і пропозицією на готівкову валюту

ефективність нових депозитних конвертаційних програм, спрямованих на задоволення попиту переважно на готівковий долар;

рівень інфляції.

Експерт наголошує, що на валютні “настрої” може також вплинути рівень споживчих цін напередодні свят та очікуване зниження кількості операцій з купівлі-продажу валюти в перший тиждень нового року.

І не варто забувати про опосередкований вплив ймовірних ракетних ударів та їх наслідків,

– зауважує Герман Марченко.

Наразі чи не головним фактором є те, що НБУ у найближчі 1,5-2 тижні прогнозує стабільність на валютному ринку.

Курс долара сьогодні

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,90 гривні (+10 копійок проти 22 грудня), а купити за 40,37 гривні (+7 копійок).

Готівкове євро банки купують за 41,80 гривні (+30 копійок), а продають в середньому за 42,40 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,02 гривні (+4 копійки), а продають – за 40,31 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.

Євро коливається на рівні: купівля – 41,94 гривні (-6 копійок), а продаж – 42,34 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,17 гривні (-3 копійки), а продаж – 40,30 гривні (-5 копійок). Євро купують по 42,10 гривні (-10 копійок), а продають за 42,32 гривні (-8 копійок).