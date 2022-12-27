Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 27 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,10 гривень (+10 копійок проти 26 грудня), а купити за 40,70 гривні (+30 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 41,80 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 42,60 гривні (+20 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,36 гривні (+22 копійок), а продають – за 40,84 гривні (+19 копійки), за даними finance.ua.

(+22 копійок), а продають – за (+19 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,22 гривні (+21 копійка), а продаж – 42,86 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,55 гривні (+15 копійок), а продаж – 40,75 гривні (+15 копійок).

(+15 копійок), а продаж – (+15 копійок). Євро купують по 42,42 гривні (+12 копійок), а продають за 42,70 гривні (+37 копійок).

До теми Яким буде курс долара в останній тиждень 2022 року

Яким буде курс цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, що тренд на послаблення гривні зберігатиметься цього тижня через:

сконцентровані виплати зарплат українцям в останні дні року,

зростання споживчих настроїв серед населення.