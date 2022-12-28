Від чого залежатиме курс у 2023 році
Обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряду вдасться залучити у держбюджет 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту.
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У такому випадку (залученні 38 мільярдів доларів) я не бачу проблем з курсом гривні.
Разом з тим він додав, що імпортні закупівлі енергоресурсів можуть вплинути на торговий баланс, але не суттєво. Мова йде про кілька мільярдів доларів.
Звичайно, у нас негативний торговий баланс, і треба ставити питання підтримки вітчизняного виробника, тому що зараз споживання імпортних товарів, незважаючи на війну, досить високе,
– сказав міністр.
Яким буде курс у наступному році: прогнози
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 каналу, розповів, що у період з січня по лютий долар може перебувати у коридорі від 40 до 42 гривень.
Передбачити все неможливо, особливе те, що може статися зненацька та вплинути на кон’юнктуру ринку. Проте можливі коливання курсу впродовж 2 перших місяців року навряд чи перевищать 3%.
Загалом же у 2023 році головним орієнтиром може стати закладений у держбюджеті курс на рівні 42 – 45 гривні, вважає Марченко.