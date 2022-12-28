От чего будет зависеть курс в 2023 году

Обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 миллиардов долларов для покрытия дефицита.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины В таком случае (привлечении 38 миллиардов долларов) я не вижу проблем с курсом гривны.

Вместе с тем, он добавил, что импортные закупки энергоресурсов могут повлиять на торговый баланс, но не существенно. Речь идет о нескольких миллиардах долларов. Конечно, у нас отрицательный торговый баланс, и надо задавать вопросы поддержки отечественного производителя, потому что сейчас потребление импортных товаров, несмотря на войну, достаточно высоко,

– сказал министр.

Каким будет курс в следующем году: прогнозы

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 канала, рассказал, что в период с января по февраль доллар может находиться в коридоре от 40 до 42 гривен.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Предугадать все невозможно, особенно то, что может произойти неожиданно и повлиять на конъюнктуру рынка. Однако возможные колебания курса в течение 2 первых месяцев года вряд ли превысят 3%.

В целом же в 2023 году главным ориентиром может стать заложенный в госбюджете курс на уровне 42 – 45 гривен, считает Марченко.