Чего ожидать от курса гривны

Об этом 24 каналу рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман. Он подчеркнул, что сейчас в Украине действует два курса. Первый – фиксированный курс Нацбанка для безналичных операций, остающийся на уровне 36,6 гривны за доллар.

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По словам Фурмана, на данном этапе Нацбанк не видит оснований для его изменения, повышения или отказа от фиксированного курса, поскольку во время войны фиксированный курс имеет гораздо больше преимуществ, чем плавающий обменный курс.

Впрочем, с наличным курсом – тем, который мы видим в обменниках – все немного сложнее. Сейчас он составляет ориентировочно 40 гривен за доллар – где-то больше, где-то меньше. Прогнозы международных и отечественных финансовых организаций, экономических экспертов говорят о том, что в краткосрочной перспективе на 3 – 6 месяцев курс гривны, если и будет колебаться, то незначительно.

Что влияет на курс гривны

Все будет зависеть от некоторых показателей, которые влияют на наличный рынок и курс украинской гривны. Первый из них – золото-валютные резервы НБУ, которые сегодня насчитывают около 28 миллиардов долларов. К слову, это даже немного больше, чем было в начале полномасштабной войны.

Второй фактор – это значительная международная финансовая помощь, которую сегодня получает наше государство. Если, по подсчетам Фурмана, в этом году мы получим чуть более 30 миллиардов долларов, то в следующем году эта цифра будет еще больше.

Экономист отметил, что очень хотелось бы, чтобы эта помощь была также ритмичной, потому что от этого зависит третий фактор – участие центрального банка, то есть НБУ, в финансировании бюджетных расходов. Чем меньше она будет – тем лучше для украинской гривны.

Фурман объяснил, что уже было заявление от Минфина о том, что в следующем году Нацбанк не будет участвовать в монетизации бюджета. Это стало возможным благодаря тому, что была проделана большая работа высшего политического руководства государства в коммуникации с разными государствами и международными финансовыми организациями.

Сюда же следует добавить, что были и успешные переговоры делегации Национального банка Украины с Международным валютным фондом в Вашингтоне. Так, существует договоренность о мониторинговой программе.

"Она (эта программа – 24 канал) краткосрочная и я очень надеюсь, что в следующем году мы сможем утвердить новую программу расширенного финансирования с МВФ. Для нашего государства это значительный плюс", – подчеркнул Фурман.

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Он добавил, что также на курс украинской гривны вливает то, что Минфин начинает поднимать ставки доходности по облигациям внутригосударственного займа – по 2-летним облигациям они достигают 19,5 процентов. Благодаря этому начинает работать так называемый трансмиссионный механизм, когда за учетной ставкой начинают подниматься и процентные ставки по государственным ценным бумагам, депозитам.

То есть, у граждан Украины есть альтернатива для применения средств. Они думают – покупать доллар или все-таки купить облигации внутригосударственного займа и заработать условно 20 процентов. И действительно, очень много украинцев выбирают купить облигации.

Я считаю, что в краткосрочной перспективе эта стабильность на валютном рынке, которая есть, будет сохраняться. Я думаю, что НБУ и дальше будет предпринимать максимальные меры, чтобы сохранить покупательскую стабильность нашей национальной валюты,

– подытожил Фурман.

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