Що врятує гривню: економіст назвав важливу умову

На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, якщо у 2023 році від західних партнерів буде надходити допомога, Нацбанку України не доведеться друкувати кошти. У такому випадку тиск на курс гривні буде мінімальним.

Тобто, якщо міжнародні партнери нададуть обіцяну допомогу, гривня не буде девальвувати. Для цього об'єми фінансової допомоги мають бути щонайменше такими, як цьогоріч.

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Поки Національний банк України друкує обмежену кількість купюр, тиск на гривню буде мінімальний. Це ми побачили останні кілька місяців, коли була організована фінансова підтримка України наших партнерів. Ми отримуємо понад 4 мільярди доларів щомісяця, що також дозволяє зменшити тиск на курс гривні,

– зазначив Фурса.

Він додав, що питання надходження міжнародної допомоги є критично важливим. Це допоможе втримати курс навіть при високому дефіциті бюджету.

Наступного року так само, якщо ми будемо отримувати фінансову допомогу, то зможемо втримати курс гривні. Фінансова допомога дозволить нам, навіть при великому дефіциті бюджету, уникнути значного тиску на національну валюту,

– додав він.

Нагадаємо Держбюджет на наступний рік було прийнято 3 листопада

Скільки допомоги знадобиться у наступному році

Згідно з затвердженим документом, дефіцит бюджету у наступному році становитиме 38 мільярдів доларів. Тобто, якщо від партнерів надходитиме щонайменше 4 мільярди доларів на місяць, емісії грошей вдасться уникнути.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно заявила, що працює з членами Європейського Союзу щодо надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році.