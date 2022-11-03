Бюджет-2023 прийняли остаточно
Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що парламент у другому читанні прийняв держбюджету на 2023 рік.
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Проголосувало "за" 295 депутатів, натомість утрималось – 35.
Це рекорд по найбільш завчасному прийняттю Бюджету за історію України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 мільярдів доларів,
– пише Железняк.
Скільки закладено коштів на армію у бюджеті
Денис Шмигаль розповів, що у 2023 році понад трильйон гривень направлять на армію та безпеку України.
Зараз Кабмін працює над 3 напрямками та фінансування дефіциту бюджету. Його сума становить 38 мільярдів доларів.
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Показники бюджету
- Доходу – 1,3 трильйона гривень;
- Видатки – 2,6 трильйона гривень.
- Середній курс долара – 42 гривні;
- Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.