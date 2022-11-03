Бюджет-2023 был принят окончательно

Нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале сообщил, что парламент во втором чтении принял госбюджет на 2023 год.

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Проголосовало "за" 295 депутатов, вместо этого воздержалось - 35.

Это рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 миллиардов долларов,

– пишет Железняк.

Сколько заложено средств на армию в бюджете

Денис Шмигаль рассказал, что в 2023 году более триллиона гривен направят на армию и безопасность Украины.

Сейчас Кабмин работает над тремя направлениями и финансирование дефицита бюджета. Его сумма составляет 38 миллиардов долларов.

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Показатели бюджета