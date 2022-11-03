НБУ будет придерживаться фиксированного курса
Николайчук отметил, что решение о регулировании валютного рынка во время военного положения ставит цель обеспечить баланс между содействием экономической деятельности и предотвращению непроизводительного оттока капитала.
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Прежде всего, фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, в то же время валютные ограничения – обеспечить критические потребности экономики без вреда для валютного рынка.
Заложивший курс в бюджете на 2023 год
- Среднегодовой курс – 42 гривен.
- К концу 2023 года – 45,8 гривны.
По словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращея, в течение почти 10 лет в проект бюджета закладывались более пессимистические показатели по курсу, чем было в реальности. Поэтому курс в следующем году может быть ниже 40 гривен.
Экономист Олег Гетман считает, что курс будет колебаться в ближайшие месяцы в обе стороны. Это зависит от большого количества факторов, в частности, на это повлияет и "зерновой коридор". А также панический фактор, возвращение украинскими военными контроля над Херсоном и тому подобное.
Не стоит ожидать сейчас каких-то безумных скачков. Курс безналичный держится, как и держался на уровне 36,6 гривны. Курс наличный, который является одной десятой частью безналичного, то есть почти ни на что не влияет, кроме как на определенные спекуляции и настроения населения будет колебаться от 39 до 41 постоянно.
Наличный курс 3 октября
- Банки в среднем покупали валюту по 39,80 гривны, а продавали за 40,50 гривен.
- В обменниках – по 39,59 гривны и 40,43 гривны соответственно.
- На черном рынке – по 40,30 гривны и 40,50 гривны соответственно.
На мой взгляд, в ближайшую неделю курс будет находиться в диапазоне 39,1 – 40 гривны за доллар. Массированная ракетная атака в понедельник утром лишь немного повлияла на котировки на наличном рынке, но рынок в целом не реагирует на такие обстрелы.