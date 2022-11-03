Курс валют в банках

По данным "Минфина", 3 ноября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 39,80 гривны (+10 копеек против 2 ноября). В то время как продают ее за 40,50 гривны (+10 копеек).

Достойно внимания Доллар в следующем году будет ниже спрогнозированного курса, – эксперт

Наличное евро немного подешевело – банки покупают за 38,80 гривны (+30 копеек), а продают в среднем за 39,50 гривны за евро (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,59 гривны (+5 копеек), а продают – за 40,43 гривны (-3 копейки), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продают – за (-3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 38,63 гривны (+1 копейка) и продажа – 39,63 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,30 гривны (+14 копеек), а продажа – 40,50 гривны (+10 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают по 39,17 гривны (+2 копейки), а покупают по 39,50 гривны (+5 копеек).

Чего ждать от курса этой недели

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На мой взгляд, в ближайшую неделю курс будет находиться в диапазоне 39,1 – 40 гривны за доллар . Массированная ракетная атака в понедельник утром лишь немного повлияла на котировки на наличном рынке, но рынок в целом не реагирует на такие обстрелы.

Каким может быть курс в 2023 году

Кабмин заложил среднегодовой курс доллара в бюджете-2023 на уровне 42 гривен. А к концу 2023 года курс доллара составит 45,8 гривны.

По словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращея, в течение почти 10 лет в проект бюджета закладывались более пессимистические показатели по курсу, чем было в реальности. Так что курс в следующем году может быть ниже 40 гривен.