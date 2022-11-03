Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 3 листопада готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,80 гривень (+10 копійок проти 2 листопада). Тоді як продають її за 40,50 гривні (+10 копійок).

Варте уваги Долар у наступному році буде нижчим за спрогнозований курс, – експерт

Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,80 гривні (+30 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні за євро (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,59 гривні (+5 копійок), а продають – за 40,43 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають – за (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,63 гривні (+1 копійка) та продаж – 39,63 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,30 гривні (+14 копійок), а продаж – 40,50 гривні (+10 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують по 39,17 гривні (+2 копійки), а купують за 39,50 гривні (+5 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка На мій погляд, найближчого тижня курс знаходитиметься в діапазоні 39,1 – 40 гривні за долар. Масована ракетна атака в понеділок вранці лише трохи вплинула на котирування на готівковому ринку, але загалом ринок вже не реагує на такі обстріли.

Яким може бути курс у 2023 році

Кабмін заклав середньорічний курс долара в бюджеті-2023 році на рівні 42 гривень. А на кінець 2023 року курс долара становитиме 45,8 гривні.

За словами керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, протягом майже 10 років у проєкт бюджету закладалися більш песимістичні показники щодо курсу, ніж було в реальності. Тож курс у наступному році може бути нижчим за 40 гривень.