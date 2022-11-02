Курс валют у банках
За даними "Мінфіну", 2 листопада готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,70 гривень (+30 копійок проти 1 листопада). Тоді як продають її за 40,40 гривні (+25 копійок).
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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,50 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні за євро (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,54 гривні (-23 копійки), а продають – за 40,46 гривні (+25 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 38,62 гривні (+12 копійок) та продаж – 39,73 гривні (+12 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,16 гривні (+3 копійки), а продаж – 40,40 гривні (-2 копійки).
- Євро купують по 39,15 гривні (-3 копійок), а купують за 39,45 гривні (-4 копійки).
Чого чекати від курсу цього тижня
На мій погляд, найближчого тижня курс знаходитиметься в діапазоні 39,1 – 40 гривні за долар. Масована ракетна атака в понеділок вранці лише трохи вплинула на котирування на готівковому ринку, але загалом ринок вже не реагує на такі обстріли.
Економіст Олег Гетман вважає, що курс буде коливатися у найближчі місяці в обидва боки. Це залежатиме від великої кількості факторів, зокрема, на це повпливає й "зерновий коридор". А також, панічний фактор, повернення українськими військовими контролю над Херсоном тощо.
Не варто очікувати зараз якихось шалених стрибків. Курс безготівковий тримається, як і тримався на рівні 36,6 гривні. Курс готівковий, який є однією десятою частиною безготівкового, тобто майже ні на що не впливає, окрім як на певні спекуляції та настрої населення, коливатиметься від 39 до 41 постійно.