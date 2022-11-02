Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 2 листопада готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 39,70 гривень (+30 копійок проти 1 листопада). Тоді як продають її за 40,40 гривні (+25 копійок).

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Готівкове євро трішки подешевшало – банки купують за 38,50 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 39,50 гривні за євро (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,54 гривні (-23 копійки), а продають – за 40,46 гривні (+25 копійок), за даними finance.ua.

(-23 копійки), а продають – за (+25 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 38,62 гривні (+12 копійок) та продаж – 39,73 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,16 гривні (+3 копійки), а продаж – 40,40 гривні (-2 копійки).

(+3 копійки), а продаж – (-2 копійки). Євро купують по 39,15 гривні (-3 копійок), а купують за 39,45 гривні (-4 копійки).

Чого чекати від курсу цього тижня

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банка На мій погляд, найближчого тижня курс знаходитиметься в діапазоні 39,1 – 40 гривні за долар. Масована ракетна атака в понеділок вранці лише трохи вплинула на котирування на готівковому ринку, але загалом ринок вже не реагує на такі обстріли.

Економіст Олег Гетман вважає, що курс буде коливатися у найближчі місяці в обидва боки. Це залежатиме від великої кількості факторів, зокрема, на це повпливає й "зерновий коридор". А також, панічний фактор, повернення українськими військовими контролю над Херсоном тощо.