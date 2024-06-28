Нові виплати для українців у ЄС: кому обіцяють гроші за повернення додому

ПАРЄ схвалила ідею запровадити виплати українським біженцям для їх повернення до України. Таку допомогу, ймовірно, надаватимуть країни-члени ЄС з власних бюджетів.

Фінансова допомога від європейських країн

ПАРЄ ухвалила відповідне рішення 27 червня. Однак, рішення Парламентської асамблеї Ради Європи мають рекомендаційний характер. Втім, вони можуть реально впливати на ухвалення остаточних рішень на рівні ЄС або окремих країн-членів блоку.

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Нині ані суми, ані порядок можливих виплат українцям в ЄС поки що невідомі. Водночас дедалі менше українських біженців за кордоном планують повертатися до України. Як повідомляється, за останні півтора року їхня частка скоротилася з 50% до 26%.

Після закінчення бойових дій українці, які повертатимуться жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн,

– заявив нардеп. Ані суми, ані порядок можливих виплат поки що невідомі.

Які подібні ініціативи ще існують в країнах Європи

Окремі країни Європи раніше вже планували чи навіть впроваджували подібні програми для українців. Зокрема, Норвегія з 2023 року платить 17,5 тисяч крон (близько 1,2 тисячі доларів) кожному українцю, який має статус колективного захисту, посвідку на проживання в країні та готовий повернутися додому.

! Гроші виплачують лише тим, хто готовий купити квиток до України та одразу ж повернутися додому.

Що цікаво, подібну ініціативу розглядали також у Швейцарії, але так і не затвердили остаточно. Передбачалося, що країна може запровадити доплату українцям у сумі до 4 355 доларів за дострокове повернення додому.