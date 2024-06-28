Финансовая помощь от европейских стран

ПАСЕ приняла соответствующее решение 27 июня. Однако, решения Парламентской ассамблеи Совета Европы имеют рекомендательный характер. Впрочем, они могут реально влиять на принятие окончательных решений на уровне ЕС или отдельных стран-членов блока.

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Сейчас ни суммы, ни порядок возможных выплат украинцам в ЕС пока неизвестны. В то же время все меньше украинских беженцев за рубежом планируют возвращаться в Украину. Как сообщается, за последние полтора года их доля сократилась с 50% до 26%.

После окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран,

– ни суммы, ни порядок возможных выплат пока неизвестны.

Какие подобные инициативы еще существуют в странах Европы

Отдельные страны Европы ранее уже планировали или даже внедряли подобные программы для украинцев. В частности, Норвегия с 2023 года платит 17,5 тысячи крон (около 1,2 тысячи долларов) каждому украинцу, который имеет статус коллективной защиты, вид на жительство в стране и готов вернуться домой.

Заметьте! Деньги выплачивают только тем, кто готов купить билет в Украину и сразу же вернуться домой.

Что интересно, подобную инициативу рассматривали также в Швейцарии, но так и не утвердили окончательно. Предполагалось, что страна может ввести доплату украинцам в сумме до 4 355 долларов за досрочное возвращение домой.