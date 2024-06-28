Какую поддержку окажет Словения

Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила о передаче Украине 5 миллионов евро, передает 24 Канал. Эти средства должны быть использованы для решения гуманитарных проблем.

Читайте также Украинцам пересчитали пенсии: кому увеличили выплаты на 4 тысячи гривен

Объявление этого решения происходило во время встречи Пирц Мусар с Владимиром Зеленским в Киеве. Столицу Украины глава Словении посетила с рабочим визитом.

Наташа Пирц Мусар Президент Словении В конце концов, я приехала к господину Зеленскому с новостью о том, что правительство Словении одобрило дополнительные 5 миллионов евро специально для сферы гуманитарной помощи, и я счастлива, что могу передать эту новость ему лично.

Отдельно Пирц Мусар отметила, что именно украинские специалисты помогли при ликвидации масштабного наводнения, которое нанесло словенскому государству значительные убытки. За это правительство Словении выражает отдельную благодарность.

Куда планируют потратить эти средства

В своей речи президент Словении четко указала, что эти средства должны быть направлены на гуманитарные нужды. Отдельно она выделила словенскую организацию, которая оказала финансовую поддержку украинским воинам, нуждающимся в протезировании.

Глава Словении отметила, что ее страна не имеет возможности предоставлять Украине значительную военную помощь. Однако Пирц Мусар выразила намерение максимально поддерживать украинскую сторону имеющимися ресурсами.