У кого существенно выросла пенсия
Как сообщается, средняя пенсия в Украине с начала года выросла с 5300 до 5700 гривен. Однако выплаты значительно отличаются в зависимости от региона: в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 гривен, тогда как в Тернопольской области – только 4399 гривен.
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В то же время с начала года пенсия судей выросла на 4037 гривен, поэтому и в среднем сейчас составляет – 103 874 гривны. Однако для остальных пенсионеров такая выплата недостижима, поскольку максимальная пенсия в Украине составляет 10 прожиточных минимумов, что сейчас равно 23 610 гривен.
Кому могут повысить пенсии в июле
Как известно, в июле не предполагается существенного увеличения пенсионных выплат для большинства пенсионеров. Впрочем, пенсии вырастут у тех лиц, кто имеет право на возрастную надбавку. Однако повезет-таки не всем: для тех, у кого выплаты превышают 10 340,35 гривны, – надбавка не предусмотрена.
Поэтому дополнительные средства получат:
- Пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;
- От 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- От 80 лет – 570 гривен.