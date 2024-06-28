Как сообщается, средняя пенсия в Украине с начала года выросла с 5300 до 5700 гривен. Однако выплаты значительно отличаются в зависимости от региона: в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 гривен, тогда как в Тернопольской области – только 4399 гривен.

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В то же время с начала года пенсия судей выросла на 4037 гривен, поэтому и в среднем сейчас составляет – 103 874 гривны. Однако для остальных пенсионеров такая выплата недостижима, поскольку максимальная пенсия в Украине составляет 10 прожиточных минимумов, что сейчас равно 23 610 гривен.

Интересно! Для судей это ограничение не действует, поскольку их пенсии рассчитываются по другой формуле. Так, для обычного украинца коэффициент замещения составляет менее 30%, а для судьи с 35-летним стажем – целых 80%.

Кому могут повысить пенсии в июле

Как известно, в июле не предполагается существенного увеличения пенсионных выплат для большинства пенсионеров. Впрочем, пенсии вырастут у тех лиц, кто имеет право на возрастную надбавку. Однако повезет-таки не всем: для тех, у кого выплаты превышают 10 340,35 гривны, – надбавка не предусмотрена.

Заметьте! Она добавляется к пенсии автоматически, а ее размер напрямую зависит от возраста лица.

Поэтому дополнительные средства получат: