Як повідомляється, середня пенсія в Україні з початку року зросла з 5 300 до 5 700 гривень. Однак, виплати значно відрізняються залежно від регіону: у Києві пенсіонери в середньому отримують 7 848 гривень, тоді як у Тернопільській області – лише 4 399 гривень.

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Водночас з початку року пенсія суддів зросла на 4 037 гривень, тому і в середньому нині становить – 103 874 гривні. Однак, для решти пенсіонерів така виплата недосяжна, оскільки максимальна пенсія в Україні становить 10 прожиткових мінімумів, що наразі дорівнює 23 610 гривень.

Цікаво! Для суддів це обмеження не діє, оскільки їхні пенсії розраховуються за іншою формулою. Так, для звичайного українця коефіцієнт заміщення становить менше ніж 30%, а для судді з 35-річним стажем – цілих 80%.

Кому можуть підвищити пенсії у липні

Як відомо, у липні не передбачається суттєвого збільшення пенсійних виплат для більшості пенсіонерів. Втім пенсії зростуть у тих осіб, хто має право на вікову надбавку. Проте, пощастить таки не усім: для тих, у кого виплати перевищують 10 340,35 гривні – надбавка не передбачена.

Зауважте! Вона додається до пенсії автоматично, а її розмір прямо залежить від віку особи.

Тож додаткові кошти отримають: