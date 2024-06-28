У кого суттєво зросла пенсія
Як повідомляється, середня пенсія в Україні з початку року зросла з 5 300 до 5 700 гривень. Однак, виплати значно відрізняються залежно від регіону: у Києві пенсіонери в середньому отримують 7 848 гривень, тоді як у Тернопільській області – лише 4 399 гривень.
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Водночас з початку року пенсія суддів зросла на 4 037 гривень, тому і в середньому нині становить – 103 874 гривні. Однак, для решти пенсіонерів така виплата недосяжна, оскільки максимальна пенсія в Україні становить 10 прожиткових мінімумів, що наразі дорівнює 23 610 гривень.
Кому можуть підвищити пенсії у липні
Як відомо, у липні не передбачається суттєвого збільшення пенсійних виплат для більшості пенсіонерів. Втім пенсії зростуть у тих осіб, хто має право на вікову надбавку. Проте, пощастить таки не усім: для тих, у кого виплати перевищують 10 340,35 гривні – надбавка не передбачена.
Тож додаткові кошти отримають:
- Пенсіонери від 70 до 74 років включно отримують додатково 300 гривень;
- Від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- Від 80 років – 570 гривень.