Які пенсії доступні українцям

Пенсія за віком та за вислугу років призначається українцям безстроково. А от виплата по інвалідності уже має кінцевий термін дії: поки наявне каліцтво чи важка хвороба особи.

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Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається до моменту поки особа вважається непрацездатною. Тобто, доки такий громадянин потребує утримання.

Зверніть увагу! Пенсія по інвалідності може змінюватись, залежно від призначеної групи. Ступінь каліцтва визначає спеціальна медична комісія.

Чому пенсія може скасовуватись

ПФУ визначив список причин, через які пенсія може скасовуватись Зараз вони такі:

смерть пенсіонера;

у документах для призначення пенсії виявлено помилки чи недостовірні відомості;

пенсіонер протягом 6 місяців не здійснював ніяких дій зі своїм пенсійним рахунком;

особа виїхала на ПМП за кордон тощо.

Законом України від 28 квітня 2024 року №3674-ІХ статтю 49 доповнено пунктом 21 такого змісту: виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Особа може повернути собі виплати, завдяки зверненню у ПФУ. Зокрема, з документами, які дозволяють виправити недостовірну інформацію у базах Пенсійного фонду.