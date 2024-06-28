Какие пенсии доступны украинцам

Пенсия по возрасту и за выслугу лет назначается украинцам бессрочно. А вот выплата по инвалидности уже имеет конечный срок действия: пока имеется увечье или тяжелая болезнь лица.

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Пенсия в связи с потерей кормильца назначается до момента пока лицо считается нетрудоспособным. То есть, пока такой гражданин нуждается в содержании.

Обратите внимание! Пенсия по инвалидности может варьироваться, в зависимости от назначенной группы. Степень увечья определяет специальная медицинская комиссия.

Почему пенсия может отменяться

ПФУ определил список причин, по которым пенсия может отменяться Сейчас они следующие:

смерть пенсионера;

в документах для назначения пенсии обнаружены ошибки или недостоверные сведения;

пенсионер в течение 6 месяцев не совершал никаких действий со своим пенсионным счетом;

лицо выехало на ПМЖ за границу и тому подобное.

Законом Украины от 28 апреля 2024 года №3674-ІХ статья 49 дополнена пунктом 21 следующего содержания: выплата пенсии прекращается по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей,

– говорится в сообщении ПФУ.

Лицо может вернуть себе выплаты, благодаря обращению в ПФУ. В частности, с документами, которые позволяют исправить недостоверную информацию в базах Пенсионного фонда.