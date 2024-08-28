15 тисяч гривень на оздоровлення: хто може отримати кошти від держави

Міністерство соціальної політики нині реалізує програму єОздоровлення. Мета проєкту – забезпечити дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Хто зможе отримати гроші на оздоровлення

З початку 2024 року 1 924 українські родини отримали фінансову підтримку на оздоровлення 4 809 дітей, передає 24 Канал. Минулого року сума на одну путівку для дитини становила 14 165 гривень, а у 2024 році – уже 15 890 гривень.

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Цікаво! Загальна сума виплат за цей період – 76,8 мільйона гривень.

Так, отримати безоплатні путівки зможуть:

діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;

діти з багатодітних малозабезпечених сімей.

Тобто, такі родини можуть самостійно обрати оздоровчий заклад серед тих, що беруть участь у програмі. Своєю чергою, держава забезпечить фінансову підтримку, перераховуючи кошти на спеціальну картку, якою можна буде скористатися виключно для оплати путівки.

Важливо! Послугою можна скористатися лише за умови, що дитина в поточному році ще не отримувала путівку до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, придбану коштом державного або місцевого бюджету будь-якого рівня.