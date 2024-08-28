Кто сможет получить деньги на оздоровление

С начала 2024 года 1 924 украинские семьи получили финансовую поддержку на оздоровление 4 809 детей, передает 24 Канал. В прошлом году сумма на одну путевку для ребенка составляла 14 165 гривен, а в 2024 году – уже 15 890 гривен.

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Интересно! Общая сумма выплат за этот период составила 76,8 миллиона гривен.

Таким образом, получить бесплатные путевки смогут:

дети с инвалидностью, которые воспитываются в малообеспеченных семьях;

дети из многодетных малообеспеченных семей.

То есть, такие семьи могут самостоятельно выбрать оздоровительное учреждение среди тех, участвующих в программе. В свою очередь, государство обеспечит финансовую поддержку, перечисляя средства на специальную карточку, которой можно будет воспользоваться исключительно для оплаты путевки.

Важно! Услугой можно воспользоваться только при условии, что ребенок в текущем году еще не получал путевку в детские учреждения оздоровления и отдыха, приобретенную за счет государственного или местного бюджета любого уровня.