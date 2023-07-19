Допомога від ООН: хто може отримати та як її оформити

В Україні продовжує діяти програма УВКБ ООН, яка має на меті допомогти людям, які постраждали від воєнних дій. Щоб її отримати є декілька умов.

Хто може отримати допомогу

Отримати допомогу можуть вразливі категорії ВПО та ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання в певні регіони України.

На допомогу можуть розраховувати лише ті родини, які раніше не отримували грошей від міжнародних організацій та їх сукупний дохід становить

Також вони мають належати до наступних категорій:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

особи, які не виїздили після 24 лютого, але постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській чи Херсонській областях (перелік може бути доповнений);

люди, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, та вже повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Окрім цього, такі особи мають мати щось із наступного списку категорій вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків з дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старші) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (особи з інвалідністю, особи з хронічними захворюваннями тощо);

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Якщо людина належить до таких категорій, вона має це підтвердити документально. Після розгляду її заявки на картку нарахують 2 200 за одну особу. Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців.

Як подати заявку

Щоб подати заявку вам потрібно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду "Право на захист" (адреси та години прийому можна глянути за цим посиланням). Також можна зателефонувати за номером 0 800 307 711 або скористатися їх телеграм-каналом.

Якщо ви зареєстровані з УВКБ ООН і не отримували грошову допомогу від іншої організації, ви отримаєте смс-повідомлення не менше як через місяць після дати реєстрації на грошову допомогу УВКБ ООН. Якщо через два місяці виплати не буде, зателефонуйте на гарячу лінію УВКБ ООН або залиште повідомлення в Telegram-каналі,

– наголосили в організації.

Щоб подати заяву з собою треба мати оригінали таких документів від кожного члена родини:

податковий номер;

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника (картки єДопомога не підходять);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності).

У "Праві на захист" наголосили, що для них не потрібен ваш CVV-код, тому співробітники організації не мають права його у вас вимагати.