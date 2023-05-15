Швидка відбудова: у Мінфіні розповіли яку суму потребує Україна

У Міністерстві фінансів розповіли скільки потрібно для України коштів на швидку відбудову. Сума виявилася більш ніж реальною.

Скільки грошей потрібно Україні

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нині Україні потрібні 6,5 мільярдів доларів на відбудову. За його словами, з 14 мільярдів доларів, 3,3 мільярда вже є в бюджеті.

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США 2,3 мільярда доларів (0,8 мільярда доларів на енергетику, 1,5 мільярда доларів на відновлення), ЄС – 1 мільярд євро, Японія – 600 мільйонів доларів. Через фонд UTRF Світового банку вже залучено 852 мільйонів доларів від ряду країн. А також експортно-кредитне фінансування від Великобританії (UKEF), Італії (SACE), Франції (BpiFrance),

– пояснив він.

За словами очільника Мінфіну, здебільшого партнери виділяють кошти на конкретні проєкти, які є складними та довготривалими, тому використовувати їх навмання не вийде.

По нових проєктах, починаючи від ідеї до здачі обʼєкта, може пройти 44 місяці. Якщо спрощена процедура – це 30 місяців. Якщо капітальний ремонт – до двох років. Поточний ремонт – в межах року,

– додав Марченко.

Пріоритетним міністр вважає техніко-економічне обґрунтування проєктів, щоб потім під них шукати донорів.

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