Скільки грошей потрібно Україні

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нині Україні потрібні 6,5 мільярдів доларів на відбудову. За його словами з 14 мільярдів доларів, 3,3 мільярда вже є в бюджеті.

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США 2,3 мільярда доларів (0,8 мільярда доларів на енергетику, 1,5 мільярда доларів на відновлення), ЄС — 1 мільярд євро, Японія — 600 мільйонів доларів. Через фонд UTRF Світового банку вже залучено 852 мільйонів доларів від ряду країн. А також експортно-кредитне фінансування від Великобританії (UKEF), Італії (SACE), Франції (BpiFrance),

– пояснив він.

За словами очільника Мінфіну здебільшого партнери виділяють кошти на конкретні проєкти, які є складними та довготривалими, тому використовувати їх навмання не вийде.

По нових проєктах починаючи від ідеї до здачі обʼєкта може пройти 44 місяці. Якщо спрощена процедура — це 30 місяців. Якщо капітальний ремонт — до двох років. Поточний ремонт — в межах року,

– додав Марченко.

Пріоритетним міністр вважає техніко-економічне обґрунтування проєктів, щоб потім під них шукати донорів.

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