Сколько денег нужно Украине

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сейчас Украине нужны 6,5 миллиардов долларов на восстановление. По его словам, из 14 миллиардов долларов, 3,3 миллиарда уже есть в бюджете.

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США 2,3 миллиарда долларов (0,8 миллиарда долларов на энергетику, 1,5 миллиарда долларов на восстановление), ЕС – 1 миллиард евро, Япония – 600 миллионов долларов. Через фонд UTRF Всемирного банка уже привлечено 852 миллиона долларов от ряда стран. А также экспортно-кредитное финансирование от Великобритании (UKEF), Италии (SACE), Франции (BpiFrance),

– объяснил он.

По словам главы Минфина, в основном партнеры выделяют средства на конкретные проекты, которые являются сложными и долговременными, поэтому использовать их наугад не получится.

По новым проектам, начиная от идеи до сдачи объекта, может пройти 44 месяца. Если упрощенная процедура – это 30 месяцев. Если капитальный ремонт – до двух лет. Текущий ремонт - в пределах года,

– добавил Марченко.

Приоритетным министр считает технико-экономическое обоснование проектов, чтобы потом под них искать доноров.

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