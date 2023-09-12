Хто з українців може отримати грошову допомогу 3 тисячі гривень від держави

Уряд запровадив спеціальну грошову допомогу до Дня Незалежності. Однак, не всі громадяни змогли її отримати. Подати заявку на виплату коштів, можливо з 1 жовтня до 1 листопада.

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Раніше ця грошова допомога була присвячена 9 травня, зараз виплати надаються до 24 серпня.

Якщо вам до 24 серпня був встановлений статус і видане відповідне посвідчення, але до 1 жовтня ви не отримаєте разову грошову виплату до Дня Незалежності України, зверніться будь ласка до 1 листопада до ПФУ або ЦНАП.

– повідомили у Мінветеранів

Кому надають виплати до Дня Незалежності

Особам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Сума виплат для цих громадян складає 3 100 гривень.

Постраждалим внаслідок нацистських переслідувань

Йдеться про колишніх в'язнів концтаборів, гетто та інших міст незаконного утримання; учасників війни; партизан; підпільників. Ці особи отримують – 450 гривень.

Учасникам бойових дій

Учасники Революції Гідності, неповнолітні в'язні гетто, концтаборів та діти, що народилися у місцях примусового утримання, отримають – 1 000 гривень.

Особам з інвалідністю

Йдеться про громадян, що набули каліцтво через участь у війні.

особи з I групою інвалідності – 3 100 гривень;

II групи - 2 900 гривень;

III групи - 2 700 гривень.

Цю ж виплату отримують постраждалі, які перебували у концентраційних таборах чи інших місцях примусового утримання до 14 років та отримали статус "інвалідність".

Члени сімей загиблих ветеранів

У цьому випадку під закон підпадають і ветерани російсько-української війни. Сума виплат – 650 гривень.

Відповідно до плану Кабміну, на виплати витратять 1,038 мільярдів гривень.