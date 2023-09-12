Правительство ввело специальную денежную помощь ко Дню Независимости. Однако не все граждане смогли ее получить. Подать заявку на выплату средств возможно с 1 октября по 1 ноября.

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Ранее эта денежная помощь была посвящена 9 мая, сейчас выплаты предоставляются до 24 августа.

Если вам до 24 августа был установлен статус и выдано соответствующее удостоверение, но до 1 октября вы не получите разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины, обратитесь, пожалуйста, до 1 ноября в ПФУ или ЦНАП.

– сообщили в Минветеранов

Кому предоставляют выплаты ко Дню Независимости

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной

Сумма выплат для этих граждан составляет 3 100 гривен.

Пострадавшим в результате нацистских преследований

Речь идет о бывших узниках концлагерей, гетто и других городах незаконного содержания; участников войны; партизан; подпольщиков. Эти лица получают – 450 гривен.

Участникам боевых действий

Участники Революции Достоинства, несовершеннолетние заключенные гетто, концлагеря и дети, родившиеся в местах принудительного содержания, получат – 1 000 гривен.

Лицам с инвалидностью

Речь идет о гражданах, которые получили увечье из-за участия в войне.

лица с I группой инвалидности – 3100 гривен;

II группы – 2 900 гривен;

III группы – 2 700 гривен.

Эту же выплату получают пострадавшие, которые находились в концентрационных лагерях или в других местах принудительного содержания до 14 лет и получили статус "инвалидность".

Члены семей погибших ветеранов

В этом случае под закон подпадают и ветераны российско-украинской войны. Сумма выплат – 650 гривен.

Согласно плану Кабмина, на выплаты потратят 1,038 миллиарда гривен.