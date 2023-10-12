Нова соцдопомога для українців: кому уряд виплатить кошти

Щорічно уряд визначає розмір прожиткового мінімуму, тобто мінімальної суми для проживання. Попри те, що це рішення приймає спеціальна комісія, на практиці жити на вказані кошти майже нереально.

Кому нададуть нову грошову допомогу

Міністерка Оксана Жолнович повідомила, що уряд готує новий вид соціальної допомоги, повідомляє 24 Канал. Це вимушена міра, яка викликана тим, що прожитковий мінімум, визначений в Україні, не відповідає теперішнім цінам.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Що ми хочемо зробити, щоб його відв’язати від цих обтяжених чинників, які на сьогодні не дають змоги його реально збільшувати? Просто переформатуємо нашу допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив’язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу сім’ї, який ми гарантуємо на кожного члена сім’ї.

Поки що проєкт знаходиться на етапі розробки. Його презентація у ВРУ відбудеться у скорому майбутньому. Планується, що ця соціальна допомога буде запроваджена у 2024 році. Жолнович пояснила як саме працюватиме виплата.

Базова величина для першого члена сім’ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6 тисяч гривень, тому що якщо він або вона живуть самі, то мають витрачати кошти на всі базові потреби. Якщо є сім’я з трьох осіб – мама, тато, дитина, то ми говоримо, що перший має точно мати 100%, другий – 70%, якщо це дитина, то 100%, тому що на дитину видатки будуть більші, якщо це особа з інвалідністю, також 100%, якщо це особа пенсійного віку, але в неї низька пенсія – 100%.

– роз'яснює міністерка

Відповідно, сума допомоги залежить від індивідуальних показників особи, зокрема віку особи та стану її здоров'я. Завдяки цим виплатам, кожен член родини матиме власний дохід на нормальному рівні.