Кому предоставят новую денежную помощь

Министр Оксана Жолнович сообщила, что правительство готовит новый вид социальной помощи, сообщает 24 Канал. Это вынужденная мера, вызванная тем, что прожиточный минимум, определенный в Украине, не соответствует нынешним ценам.

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Оксана Жолнович Министерство социальной политики Что мы хотим сделать, чтобы его отвязать от этих отягощенных факторов, которые на сегодняшний день не позволяют его реально увеличивать? Просто переформатируем нашу помощь по бедности так, чтобы это не было привязано к этому прожиточному минимуму, а наоборот, к определенному базовому доходу семьи, который мы гарантируем на каждого члена семьи.

Пока что проект находится на этапе разработки. Его презентация в ВРУ состоится в скором будущем. Планируется, что эта социальная помощь будет введена в 2024 году. Жолнович объяснила, как именно будет работать выплата.

Базовая величина для первого члена семьи составляет 100% и равна, скажем, тех же 6 тысяч гривен, потому что если он или она живут сами, то должны тратить средства на все базовые нужды. Если есть семья из трех человек – мама, папа, ребенок, то мы говорим, что первый должен точно иметь 100%, второй – 70%, если это ребенок, то – 100%, потому что на ребенка расходы будут немного больше, если это лицо с инвалидностью, также 100%, если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия – 100%.

– разъяснила министр

Соответственно, сумма пособия зависит от индивидуальных показателей гражданина, в частности возраста личности и состояния его здоровья. Благодаря этим выплатам каждый член семьи будет иметь собственный доход на нормальном уровне.