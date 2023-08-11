Нова грошова допомога: встигніть зареєструватися до 1 вересня

Деякі українці зможуть отримати додаткову грошову допомогу від міжнародних організацій. У першу чергу йдеться про селян. Як отримати виплати, розповідаємо далі.

Хто може розраховувати на допомогу

Уряд ввів спеціальну допомогу для українців постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Це стосується жителів Херсонської та Миколаївської областей, які втратили врожай внаслідок цього теракту.

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Які виплати чекають на українців

Сума допомоги для постраждалих – 3318 гривень за втрачений урожай на 0,01 гектар.

Допомога на площу понад 0,2 гектара у Миколаївській області та 0,3 гектара у Херсонській – виплачуватися не буде.

Також уряд ввів і максимальний розмір виплат:

Херсонська область – 99 540 гривень;

Миколаївська – 66 360 гривень.

Як отримати грошову допомогу

До 1 вересня 2023 року вам необхідно подати спеціальну заяву у місцеву комісію, яку створить військова адміністрація.

Документи, які потрібно надати:

Заяву – електронна чи паперова форма, заповнена відповідно до зразка.

Посвідчення право власності на вказану ділянку.

Протягом 10 днів, після подачі заяви, комісія розгляне ваше звернення та винесе рішення. Виплати надходитимуть на вказані рахунки до 1 жовтня 2023 року.