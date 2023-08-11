Кто может рассчитывать на помощь

Правительство ввело специальную помощь для украинцев, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Это касается жителей Херсонской и Николаевской областей, потерявших урожай в результате этого теракта.

Читайте также Можно и не успеть в 60 лет на пенсию: в Украине изменились требования к трудовому стажу

Какие выплаты ждут украинцев

Сумма пособия для пострадавших – 3 318 гривен за потерянный урожай на 0,01 гектар.

Обратите внимание! Пособие на площадь свыше 0,2 гектара в Николаевской области и 0,3 гектара в Херсонской – выплачиваться не будет.

Также правительство ввело и максимальный размер выплат:

Херсонская область – 99 540 гривен;

Николаевская – 66 360 гривен.

Как получить денежную помощь

До 1 сентября 2023 года вам необходимо подать специальное заявление в местную комиссию, которую создаст военная администрация.

Документы, которые необходимо предоставить:

Заявление – электронная или бумажная форма, заполненное в соответствии с образцом.

Удостоверение права собственности на указанный участок.

В течение 10 дней после подачи заявления комиссия рассмотрит ваше обращение и вынесет решение. Выплаты будут поступать на указанные счета до 1 октября 2023 года.