Українцям дозволили забрати одразу 10 пенсій: кому виплатять всю суму одним платежем

Не всі українці виходять на пенсію з однією виплатою. Дехто може отримати одразу суму, що дорівнює десяти пенсіям. Щоправда, така можливість передбачена лише для окремих категорій.

Кому держава виплачує одразу 10 пенсій

Не всі українці після виходу на пенсію отримують лише щомісячні виплати. Для окремих категорій громадян закон передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій, нагадали у Пенсійному фонді України.

Отримати таку виплату можуть лише ті українці, які на момент досягнення пенсійного віку працювали у державному або комунальному закладі, обіймали посаду, що дає право на пенсію за вислугу років, мають необхідний страховий стаж та до цього не отримували жодного виду пенсії.

Зверніть увагу! Це стосується працівників освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, а також артистів театрально-концертних закладів, спортсменів, заслужених майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу і членів національних збірних.

Більше того, до спеціального стажу зараховують лише роботу в державних і комунальних установах на посадах, які Кабмін включив до переліку тих, що дають право на пенсію за вислугу років. А для призначення допомоги потрібно мати не менше 35 років страхового стажу чоловікам та 30 років жінкам.

Як підтверджують право на виплату

Під час призначення одноразової допомоги Пенсійний фонд перевіряє спеціальний стаж за записами у трудовій книжці, даними Реєстру застрахованих осіб та, за потреби, іншими документами.

Якщо людина працювала на різних посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, такі періоди можуть підсумовуватися. Сама допомога виплачується один раз, не оподатковується та фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Важливо! Її розмір дорівнює десяти місячним пенсіям, обчисленим на день призначення пенсії.

Кому призначать пенсію за вислугу років

Пенсія за вислугу років призначається окремим категоріям працівників, професії яких визначені законодавством. Для частини з них право на таку пенсію виникає незалежно від віку, для інших лише після досягнення встановленого законом віку та за наявності необхідного стажу.

Водночас у Пенсійному фонді наголошують: якщо людина після призначення пенсії за вислугу років знову влаштовується на посаду, яка також дає право на такий вид пенсії, її виплату тимчасово припиняють на весь період роботи.

Що ще варто знати про пенсії

У 2026 році для виходу на пенсію за віком у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки необхідно не менше 23 років стажу, а у 65 років – 15 років.