Майже 11 тисяч гривень: хто з українців може отримати таку грошову допомогу

Деякі українці можуть подати заяву на допомогу у лютому 2025 року. Так вони зможуть отримати майже 11 тисяч гривень.

Хто може отримати допомогу

Йдеться про мешканців конкретного регіону, пише 24 канал з посиланням на УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Багатоцільова програма допомоги від УВКБ ООН – це одноразова грошова виплата вразливим вимушено переміщеним особам (які перемістилися впродовж останніх шести місяців в межах України), а також тим, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону),

– йдеться у дописі.

Детальніше про критерії для отримання допомоги можна дізнатися на сайті.

Зверніть увагу! Розмір допомоги становить 3 600 гривень щомісячно на особу протягом 3 місяців. Тобто кожен член родини отримає 10 800 гривень.

Як подати заявку на отримання допомоги

Для подання заявки всі члени родини повинні прибути до пункту реєстрації особисто та мати при собі оригінали документів:

Документ, що посвідчує особу; Податковий номер (необхідний для виплати допомоги); Свідоцтво про народження дітей (за наявності); Номер банківської картки для виплати допомоги (картки "єПідтримка" не підходять); Будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо); Особистий номер телефону.

Водночас довідка ВПО не є обов’язковою. Але українців наполегливо попросили отримати її найближчим часом.

Крім того, для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів. Проте лише за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я.

Важливо! Прийом відбувається за адресою: місто Чернігів, вулиця Гетьмана Полуботка, 17. Графік роботи офісу: понеділок, вівторок з 9:00 - 16:00.