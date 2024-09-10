Як українцям отримати майже 11 тисяч гривень за 3 місяці

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу у розмірі 3 600 гривень на одну особу впродовж 3 місяців. Загальна суму допомоги складе 10 800 гривень на одного члена сім'ї. Для отримання коштів потрібно відповідати критеріям та подати відповідні документи.

Хто з українських біженців може отримати кошти

Як повідомляють в Норвезькій раді у справах біженців (NRC), українці, які постраждали внаслідок російського вторгнення у 2022 році, матимуть право на отримання багатоцільової грошової допомоги.

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Зверніть увагу! Реєстрація на отримання грошової допомоги відкрилася 9 вересня о 09:00 за посиланням. Триватиме період подання до 18 вересня о 17:00.

В одній заяві максимальна кількість членів домогосподарства не може перевищувати 5 осіб. Втім якщо сім'я складається з більш ніж 5 членів, тоді потрібно подавати додаткову форму із зазначенням хоча б однієї людини віком від 18 років.

Крім того, подати заявку можна навіть якщо домогосподарство вже раніше отримувало допомогу від NRC.

Хто може податися на отримання допомоги:

особи, які проживають у зоні бойових дій,

постраждалі від війни,

внутрішньо переміщені особи.

Які документи потрібні для реєстрації

Серед цікавого нововведення під час реєстрації є необхідність увімкнення GPS на пристрої, з якого особа здійснюватиме реєстрацію. Це зроблено для того, щоб перевірити місце розташування.

Для подачі заявки знадобляться такі документи:

паспорт або ID-картка,

ідентифікаційний номер платника податків (ІПН),

IBAN, але варто зауважити, що карти для соціальних і пенсійних виплат не підійдуть для подавання заявки та отримання допомоги.

Відтак якщо заявку щодо отримання фінансової допомоги схвалять, банківські реквізити особи, яка одержує кошти, буде направлено до фінансових установ, таких як Raiffeisen Bank, RedRose або Moneygram, для виконання переказу.

Важливо! Чимало шахраїв можуть видавати себе за Норвезьку раду у справах біженців. Зазвичай вони вимагають особисту інформацію та просять дані банківської картки, як-от PIN або CVV-код. Однак NRC ніколи не запитуватиме дані банківської картки. Якщо ви отримали підозрілий електронний лист, текстове повідомлення або повідомлення в соцмережах від імені NRC, не відповідайте на них й одразу перевірте дійсність повідомлень на гарячій лінії за номером 0 800 302 007.