Борщовий набір різко подорожчав за тиждень: які овочі додали в ціні найбільше
На українському гуртовому ринку минулого тижня суттєво подорожчали овочі борщового набору. Водночас сезонні фрукти, ягоди та баштанні культури, навпаки, продовжили дешевшати через збільшення пропозиції.
Які овочі найбільше подорожчали
Минулого тижня в Україні зафіксували суттєве зростання гуртових цін на овочі борщового набору. За даними аналітиків EastFruit, найбільше подорожчали картопля та ріпчаста цибуля.
Гуртові ціни на картоплю зросли з 10 – 15 до 13 – 28 гривень за кілограм. Найбільший стрибок продемонструвала ріпчаста цибуля, яка подорожчала майже вдвічі – з 16 – 20 до 29 – 33 гривень за кілограм.
Також зросла вартість моркви – з 22 – 28 до 23 – 37 гривень за кілограм. Білокачанна капуста тепер продається в гурті по 20 – 24 гривні за кілограм замість 18 – 25 гривень тижнем раніше, а буряк – по 12 – 14 гривень проти 10 – 15 гривень.
Крім того, дорожчими стали тепличні овочі. Помідори піднялися в ціні з 40 – 75 до 60 – 75 гривень за кілограм, а огірки – з 15 – 30 до 18 – 45 гривень. Водночас солодкий перець подешевшав із 70 – 175 до 45 – 100 гривень за кілограм, а баклажани – із 70 – 100 до 25 – 35 гривень.
Баштанні, ягоди та фрукти дешевшають
У фруктово-ягідному сегменті триває сезонне здешевлення продукції. Через збільшення пропозиції на ринку суттєво впали ціни на баштанні культури.
Гуртова вартість кавунів знизилася з 20 – 30 до 13 – 15 гривень за кілограм. Дині подешевшали більш ніж удвічі – з 60 – 120 до 30 – 50 гривень за кілограм.
Також дешевшими стали сезонні фрукти та ягоди. Абрикоси нині продають по 50 – 90 гривень за кілограм проти 45 – 120 гривень раніше. Сливи подешевшали з 50 – 100 до 35 – 55 гривень за кілограм, а лохина – з 200 – 300 до 120 – 160 гривень.
Експерти пояснюють таку динаміку сезонним збільшенням обсягів надходження фруктів і ягід на ринок. Натомість подорожчання овочів борщового набору пов'язують із коливанням пропозиції та поступовим вичерпанням запасів ранньої продукції.
Тим часом на українських ринках з'явився ранній виноград нового врожаю, а вибір продукції поступово збільшується. Попри старт сезону, ціни поки залишаються доволі високими, хоча покупці вже можуть знайти різні сорти в широкому ціновому діапазоні.